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В России отменили проверку наличных на радиоактивность 

Лера Букина 49 минут назад
В России отменили проверку наличных на радиоактивность
Фото: depositphotos.com
С 19 декабря 2020 года в России отменяется обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, пишет «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).
Данное решение, как пояснили в АБР, обусловлено тем, что количество выявленных радиоактивных банкнот в России стало незначительным.
Нагрузка на банки снизится, поскольку кредитные организации были вынуждены выделять большие объемы расходов на выполнение нормативных требований. Теперь же отпала необходимость в создании «лабораторий» для обработки наличных денег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после завершения новогодних праздников вступают в силу новые правила обращения денег, включая наличные. Так, изменения коснутся и снятия денег в банкоматах, а также некоторых переводов. Они, по мнению экспертов, облегчат жизнь легальному бизнесу.
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