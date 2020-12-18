В России отменили проверку наличных на радиоактивность 

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С 19 декабря 2020 года в России отменяется обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, пишет «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).

Данное решение, как пояснили в АБР, обусловлено тем, что количество выявленных радиоактивных банкнот в России стало незначительным.

Нагрузка на банки снизится, поскольку кредитные организации были вынуждены выделять большие объемы расходов на выполнение нормативных требований. Теперь же отпала необходимость в создании «лабораторий» для обработки наличных денег.