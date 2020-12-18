В России отменили проверку наличных на радиоактивность 

С 19 декабря 2020 года в России отменяется обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, пишет «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).
Данное решение, как пояснили в АБР, обусловлено тем, что количество выявленных радиоактивных банкнот в России стало незначительным.
Нагрузка на банки снизится, поскольку кредитные организации были вынуждены выделять большие объемы расходов на выполнение нормативных требований. Теперь же отпала необходимость в создании «лабораторий» для обработки наличных денег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после завершения новогодних праздников вступают в силу новые правила обращения денег, включая наличные. Так, изменения коснутся и снятия денег в банкоматах, а также некоторых переводов. Они, по мнению экспертов, облегчат жизнь легальному бизнесу.