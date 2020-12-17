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Россиянам напомнили о новых правилах оплаты наличными 

Лера Букина 57 минут назад
Благодаря поправкам к законопроекту «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», вступающим в силу 10 января 2021 года, легальному бизнесу станет легче существовать, заявил ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр „Парфенон“ Павел Уткин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Life.
Эксперт подчеркнул, что из списка для контроля были исключены операции по анонимным счетам. Также речь идет о платежах через небанковские организации и об обмене денежных знаков. Уткин указал на то, что особое внимание будет уделено самым нестандартным операциям для банков, страховых компаний, ломбардов и микрофинансовых организаций (МФО).
Россияне отказываются от наличных денег
С помощью этих мер будет сокращена нагрузка на Росфинмониторинг и на бизнес. Данными изменениями хотят устранить лазейки для организаций, ведущих двойное счетоводство, также нововведения смогут улучшить контроль за операциями по договору лизинга, а также иными операциями с использованием наличных на суммы более 600 тысяч рублей.
По словам ведущего юриста „Европейской юридической службы“ Павла Семибогатова, данные новшества коснутся иностранных трастов, фондов и партнерства. Эксперт отметил, что порядочным организациям опасаться нечего. Наказание за нарушения может представлять собой блокировку счетов.
Важно отметить, что контроль усилится за почтовыми переводами на суммы от 100 тысяч рублей, снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона (более 100 тысяч рублей) и за ставками более 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут сделки с недвижимостью, сумма по наличным или безналичным расчетам которых превысит 3 млн рублей. Данные о таких сделках нотариусы, юристы и риелторы должны будут передавать в Росфинмониторинг.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что специалисты назвали операции, которые будут тщательно проверяться работниками банков и с большой долей вероятности блокироваться. Основная цель — предотвращать нелегальные сделки, а также незаконное обналичивание денежных средств. Один из признаков „сомнительных“ операций — перевод на сумму более 1 миллиона рублей.
Комментарии
Личный счет , Видео , Павел Уткин , Росфинмониторинг , РИА Новости
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