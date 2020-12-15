В России разработали новый порядок борьбы с «обналом» 

Эксперты назвали операции, которые будут тщательно проверяться сотрудниками банков и с большой долей вероятности блокироваться, сообщает «Царьград». Таким образом, предполагается предотвращать нелегальные сделки и незаконное обналичивание средств.

Речь идет о новой методичке, разработанной специалистами Росфинмониторинга Центробанка . Эксперты выявили новые признаки, по которым будут проверяться банковские операции. В первую очередь тщательный контроль будет установлен над сделками, в которых участвуют предприятия из сфер строительства, розничной торговле и общепита.

Операции, проводимые компаниями, будут отнесены к разряду «сомнительных», если одна из сторон была зарегистрирована по массовому адресу, если количество сотрудников в организации не соответствует масштабу ее деятельности, если в день будет сделано переводов на сумму более 1 миллиона рублей, а также если назначение платежа отличается от его фактического предназначения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин назвал, какие слова не стоит писать в сопроводительном сообщении к банковскому переводу.

Эксперт подчеркнул, что согласно российскому законодательству российские банки обязаны не только контролировать денежные переводы между своими клиентами, но и анализировать их. Проверка операций производится автоматически. Система способна отнести тот или иной перевод к разряду подозрительных, если в сопроводительном сообщении к нему будут содержаться слова, отсылающие к свершению преступления.