В России разработали новый порядок борьбы с «обналом» 

Эксперты назвали операции, которые будут тщательно проверяться сотрудниками банков и с большой долей вероятности блокироваться, сообщает «Царьград». Таким образом, предполагается предотвращать нелегальные сделки и незаконное обналичивание средств.
Речь идет о новой методичке, разработанной специалистами Росфинмониторинга и Центробанка. Эксперты выявили новые признаки, по которым будут проверяться банковские операции. В первую очередь тщательный контроль будет установлен над сделками, в которых участвуют предприятия из сфер строительства, розничной торговле и общепита.
Операции, проводимые компаниями, будут отнесены к разряду «сомнительных», если одна из сторон была зарегистрирована по массовому адресу, если количество сотрудников в организации не соответствует масштабу ее деятельности, если в день будет сделано переводов на сумму более 1 миллиона рублей, а также если назначение платежа отличается от его фактического предназначения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин назвал, какие слова не стоит писать в сопроводительном сообщении к банковскому переводу.
Эксперт подчеркнул, что согласно российскому законодательству российские банки обязаны не только контролировать денежные переводы между своими клиентами, но и анализировать их. Проверка операций производится автоматически. Система способна отнести тот или иной перевод к разряду подозрительных, если в сопроводительном сообщении к нему будут содержаться слова, отсылающие к свершению преступления.
При этом, отметил Редин, речь идет не только о конкретных маркерах, типа «терроризм», «бомба» или «обнал». Мониторинг также настроен на выделение операций с названием психотропных веществ, наркотиков и специальными терминами: «закладка», «релакс», «таблетка», «порошок» и т.д. В случае, если перевод попал в разряд подозрительных, с клиентом могут связаться сотрудники банка или информацию передадут напрямую в Федеральную налоговую службу. Редин подчеркнул, что налоговики могут также заинтересоваться переводом, который по факту является платежом за товар или услугу, но он не обложен обязательным сбором. По словам эксперта, максимально безопасные слова для сопроводительного сообщения в таких случаях — «дарение» или «подарок».