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Россияне отказываются от наличных денег 

Лера Букина 35 минут назад
Россияне отказываются от наличных денег
Фото: РИА Новости
Эпидемия коронавируса заставила россиян отойти от наличных денег. В период пандемии доля жителей страны, которая перешла на безналичные расчеты, достигла практически 40%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Стабильно растёт доля полностью безналичных клиентов — которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — говорит он.

Зампред правления Сбера подчеркнул, что Россия — один из мировых лидеров по проникновению финтеха, а также скорости роста безналичных платежей. 85% клиентов Сбера используют карты не только для снятия наличных, но для безналичных переводов и расчётов за товары и услуги.
Более того, дистанционный способ общения с банком стал популярным — им стали пользоваться россияне чаще. Используют мобильное приложение сейчас 64 миллиона клиентов Сбера. Также операции с валютой и с обезличенными металлическими счетами в удаленных каналах показывают значительный рост, подчеркивает Ведяхин.
Данные ЦБ демонстрируют, что доля безналичных платежей в рознице в России выросла во втором квартале на 5 процентных пунктов, до 69%. В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала рост безналичных платежей в стране до 70%. Вклад коронавируса в рост данной доли составил примерно 3 процентных пункта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России оплата банковскими картами ежегодно растет примерно на 60%. Но доля использования наличных денег также остается стабильной. Безналичный расчёт чаще всего выбирают жители Москвы и Петербурга.
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