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Аналитики ожидают дальнейшего сокращения числа банков в России 

Лера Букина 2 часа назад
Аналитики ожидают дальнейшего сокращения числа банков в России
Фото: РИА Новости
Эксперты, принявшие участие в конференции ГК «Финам» «Российские банки в 2020 году — проверка на прочность», поделились своими экономическими прогнозами на 2021 год, пишет «Инвест-Форсайт».
По мнению начальника аналитического управления «БКФ-Банка» Максима Осадчего, в стране ожидается продолжение сокращения количества банков. Если говорить о госбанках, то, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, их станет в России больше.
Говоря о темпах сокращения числа кредитных организаций, то они, по словам аналитика отдела анализа акций ГК «Финам» Алексея Коренева, значительным образом сократились и составляют примерно 30–35 банков в год. Он считает, что скорость сокращения снизится еще больше.
Отмечается, что на начало 2020 года в России насчитывалось 442 кредитные организации, в том числе 402 банка. Однако на 1 ноября 2020 года осталось 412 действующих кредитных организаций, из них банков — 372.
Коренев также высказался о девальвации национальной валюты. По его мнению, поводов для нее сейчас нет. Кроме того, он предположил, что увеличение спроса на энергоносители не повлияет негативным образом на рубль.
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрия Беденкова, российская валюта может продолжить укрепляться в первом квартале 2021 года из-за возможного сохранения спроса на рисковые активы. Но он допустил и то, что во второй половине 2021 года может произойти ослабление рубля из-за возможных новых рисков в мировой экономике.
Реального курса на дедолларизацию экономики ждать в 2021 году не стоит, говорят эксперты. Коренев отмечает, что внятной госпрограммы по уходу от доллара до сих пор не существует. Если говорить о рисках для банковской системы, то, по мнению Осадчего, один из них — перспектива ужесточения антироссийских санкций после избрания президентом США Джозефа Байдена. В свою очередь Беденков уверен, что для нового президента США санкции против России будут не на первом плане, но можно ожидать точечных рестрикций.
Ранее «Рамблер» сообщал, что прогнозы аналитиков американского финансового конгломерата Morgan Stanley относительно пары доллар-рубль на 2021 год были улучшены. Было спрогнозировано, что доллар будет находиться у отметки 71,5 рубля, тогда как ранее прогноз выглядел менее оптимистично — 73 рубля за доллар.
Видео дня. Эксперты дали прогноз по курсу рубля
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Максим Осадчий , Морган Стэнли Банк
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