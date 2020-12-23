Аналитик: вокруг достройки «Севпотока-2» осталась единственная интрига

Он отмечает, что совместно с трубоукладочной баржей «Фортуна» будет заниматься строительством и «Академик Черский». Что касается первой баржи, то, по прогнозам Юшкова, до конца года она должна завершить работы на немецком участке, а 2021 год будет годом строительства датского участка.

Согласно уведомлению для мореплавателей, которое было опубликовано Датским морским управлением, судно «Фортуна» начнет заниматься укладкой газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.

Ожидаются работы одновременно по двум параллельным веткам. Трубоукладчику помогут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы РФ и другие.

Главная интрига, по словам Юшкова, кроется в том, кто какую нитку будет достраивать. По его предположениям, «Фортуне» было бы логично взяться за короткий участок (40 км), а «Академику Черскому» нужно строить участок длиной 80 км. При таком раскладе они могли бы закончить синхронно. Эксперт считает, что на это понадобится 3-4 месяца, 2 месяца займут наладочные работы. После этого, отмечает Юшков, все будет зависеть от европейских партнеров России.

«Будем надеяться, что они не струхнут и будут выполнять собственные законы, а не американские санкции», — сказал Юшков.