Аналитик: вокруг достройки «Севпотока-2» осталась единственная интрига

В Дании была названа дата начала процесса укладки «Северного потока-2». Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию с достройкой проекта.
Он отмечает, что совместно с трубоукладочной баржей «Фортуна» будет заниматься строительством и «Академик Черский». Что касается первой баржи, то, по прогнозам Юшкова, до конца года она должна завершить работы на немецком участке, а 2021 год будет годом строительства датского участка.
Согласно уведомлению для мореплавателей, которое было опубликовано Датским морским управлением, судно «Фортуна» начнет заниматься укладкой газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.
Ожидаются работы одновременно по двум параллельным веткам. Трубоукладчику помогут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы РФ и другие.
Главная интрига, по словам Юшкова, кроется в том, кто какую нитку будет достраивать. По его предположениям, «Фортуне» было бы логично взяться за короткий участок (40 км), а «Академику Черскому» нужно строить участок длиной 80 км. При таком раскладе они могли бы закончить синхронно. Эксперт считает, что на это понадобится 3-4 месяца, 2 месяца займут наладочные работы. После этого, отмечает Юшков, все будет зависеть от европейских партнеров России.
«Будем надеяться, что они не струхнут и будут выполнять собственные законы, а не американские санкции», — сказал Юшков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в экономической зоне Германии на мелководном участке Балтийского моря трубоукладочная баржа «Фортуна» увеличила темп работы на строительстве газопровода «Северного потока-2». Также отмечается, что при сохранении такого темпа есть вероятность того, что участок будет пройден к Новому году.