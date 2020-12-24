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Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для наличных 

Лера Букина 2 часа назад
Глава Гознака счел цифровой рубль возможной альтернативой наличным
Фото: depositphotos.com
Глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости заявил, что цифровой рубль может заменить наличные деньги, но сегодня говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги рано.
Он также отметил, что цифровая валюта ЦБ РФ в лучшем случае должна обеспечить все те функции, которые на сегодняшний день выполняют наличные средства. Речь идет о хранении, расчетах и возможности быстрой и удобной передачи денег между физическими лицами и об аспекте анонимности при расчетах. При реализации данных функций цифровая валюта Банка России станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам, отметил Трачук.
Трачук считает, что разговоры о цифровом рубле могут настораживать коммерческие банки, поскольку это меняет их взаимоотношения с ЦБ РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что введение цифрового рубля будет плавным, и на банковские ставки оно точно не повлияет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Кроме того, она добавила, что, если востребованность цифрового рубля появится, его возникновение будет иметь положительные последствия.
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Комментарии
Экономика , Аркадий Трачук , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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