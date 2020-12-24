Глава Гознака счел цифровой рубль возможной альтернативой наличным

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Глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости заявил , что цифровой рубль может заменить наличные деньги, но сегодня говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги рано.

Он также отметил, что цифровая валюта ЦБ РФ в лучшем случае должна обеспечить все те функции, которые на сегодняшний день выполняют наличные средства. Речь идет о хранении, расчетах и возможности быстрой и удобной передачи денег между физическими лицами и об аспекте анонимности при расчетах. При реализации данных функций цифровая валюта Банка России станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам, отметил Трачук.

Трачук считает, что разговоры о цифровом рубле могут настораживать коммерческие банки, поскольку это меняет их взаимоотношения с ЦБ РФ.