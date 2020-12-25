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Россиянам рассказали, ждать ли нового денежного номинала 

Лера Букина 1 час назад
Глава Гознака счел бессмысленным введение новых купюр
Фото: ТАСС
Глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости заявил, что уровень развития безналичных расчетов на сегодняшний день позволяет оплачивать даже крупные суммы, поэтому в появлении более крупного номинала в дополнение к банкноте в размере 5 тысяч рублей необходимости нет, пишет «Прайм».

«Я не вижу ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных денег, которая «кричала» бы о том, что тут это нужно», — отметил он.

Трачук подчеркнул, что решение о появлении нового номинала неразрывно связано с большим количеством условий, изменением организации системы наличного денежного обращения.
В последний раз банкнотный ряд в России обновили в 2017 году, когда в обращение были введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что цифровой рубль может заменить наличные деньги. Однако он отметил, что сегодня говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги рано.
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Экономика , Аркадий Трачук , РИА Новости
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