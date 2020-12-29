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Минфин определился с вопросом повышения налогов 

Лера Букина 5 часов назад
Минфин заявил об отсутствии планов повышать налоги
Фото: РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует повышать налоги при ухудшении ситуации с доходами бюджета, пишут «Ведомости».
Если доходы перестанут поступать, их будут либо заимствовать, либо будут осуществляться траты из Фонда национального благосостояния, подчеркнул министр.

«Это не будут налоговые дополнительные обременения, мы уже, мне кажется, очень серьезно провели такие маневры, надо пыл немного сбавить», — заявил Силуанов.

Также он уточнил, что в настоящее время нет нужды в корректировке способов наполнения бюджета, поскольку накопленными резервами можно закрыть дополнительные потребности.
Напомним, в конце ноября 2020 года в Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годах. Отмечается, что доходы бюджета в 2021 года запланированы на уровне 18,8 трлн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Министерство финансов России планирует продолжать тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, компенсировать потраченные суммы планируется лишь в 2022 году.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Госдума , Минфин , Фонд национального благосостояния , Ведомости
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