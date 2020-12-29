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«Северный поток-2» подорожал из-за срыва сроков строительства 

Лера Букина 3 часа назад
«Северный поток-2» подорожал из-за срыва сроков строительства
Фото: ТАСС
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил РИА Новости, что в связи со сдвигом сроков строительства газопровода «Северный поток-2» он вырос в цене на 0,8 миллиарда евро.
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG в понедельник объявил о завершении укладки газопровода в водах ФРГ. Укладка последнего недостроенного отрезка в датских водах должна начаться 15 января 2021 года.
Эксперт заявил, что покупка судна «Академик Черский» стоила «Газпрому» $1 млрд Что касается затрат на переоснащение судна для работы на проекте, то, по словам Тузова, они составили около 900 миллионов рублей.
Аналитик прогнозирует, что проект еще столкнется с новыми трудностями, связанными с санкциями США.
«Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. США выступают против строительства газопровода. Так, введенные ими санкции в декабре 2019 года приостановили его строительство. В декабре 2020 года оно было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства займет несколько месяцев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что санкции США не смогут «потопить» проект «Северный поток-2». Данного мнения придерживается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он считает маловероятным окончательное прекращение строительства.
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Экономика , Газпром , РИА Новости
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