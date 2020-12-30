Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, или счел ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение. В результате могут пострадать обычные граждане и добросовестный бизнес, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, с 1 сентября 2021 года вступает в силу норма, обязывающая банки информировать Росфинмониторинг , если суд отменит их решения об отказе открыть счет или расторгнуть договор об открытии счета.

С сентября отменяется и предусмотренный антиотмывочными мерами запрет информировать клиентов об отказе в приеме на обслуживание, а также запрет на заключение договора банковского счета, если клиент не представил документов и сведений, необходимых для его идентификации.