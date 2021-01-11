Эксперты объяснили россиянам новые правила обналичивания средств

Вступившие в силу поправки в «антиотмывочный» закон ставят под жесткий контроль операции граждан и участников финрынка, а также закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В итоге обналичивание станет дороже, пояснили «Коммерсанту» эксперты.

«Рамблер» писал, что в России начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону. Под обязательный контроль попадут операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей.

Также будет установлен надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.

По словам партнера по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислава Ляпцева, дополнительный контроль Росфинмониторинга усложнит схемы обналичивания средств и закроет одну из самых популярных — перевод на мобильные телефоны.

«Работало это так: компании переводили средства на балансы мобильных операторов сотрудников. Дальше деньги переводились на карты и снимались…», — пояснил он.

Такая же схема действовала при переводе на счет с анонимного электронного кошелька, созданного по упрощенной схеме авторизации с привязкой к мобильному номеру, который может быть сделан на подставное лицо, отметил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

При этом эксперты сошлись во мнении, что обойти новые правила вполне возможно, если дробить переводы на 99 тыс. рублей. Так как объем таких операций очень высок, отслеживать их будет по-прежнему сложно.

Однако после вступления поправок в силу стоит ожидать увеличения количества блокировок счетов и снижения обналичивания. Дополнительный контроль усложнит оставшиеся схемы обналички денек, а новые будут дороже и, соответственно, не так интересны для предпринимателей, отмечают аналитики.

В целом теперь государство имеет полномочия контролировать любые наличные расчеты безотносительно суммы со ссылкой на борьбу с отмыванием денег, полученных преступным путем, либо противодействию финансированию терроризма, подчеркнул партнер BMS Law Firm Денис Фролов

В свою очередь Юрий Федюкин подчеркнул, что по большей части поправки ужесточают контроль со стороны государства в отношении деятельности организаций, характер работы которых связан с финансовыми взаиморасчетами.