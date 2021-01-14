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Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток — 2». Ожидается, что работы начнутся 15 января. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

Расписание получено на прошлой неделе от компании Nord Stream 2 AG. По словам представителя ведомства, работы по прокладке трубы будут продолжены на основе ранее оговоренных условий.

Датское национальное агентство по мореплаванию ранее проинформировало, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить укладке труб «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Накануне СМИ сообщили, что датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток — 2». Отмечается, что руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США.