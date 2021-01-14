В ЦБ усомнились в целесообразности снижения ключевой ставки

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в ЦБ РФ не видят целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки из-за ценовой динамики последних месяцев. Он добавил, что сейчас потребность в этом менее очевидна, чем летом, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.

Он также отмечает, что возобновление Минфином покупок иностранной валюты не будет значительным образом влиять на динамику валютного рынка.

По словам Заботкина, при сохранении сегодняшних цен на нефть Министерство финансов будет продолжать покупать валюту в течение всего 2021 года.