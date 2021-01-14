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В ЦБ раскрыли планы по ключевой ставке 

Лера Букина 15 минут назад
В ЦБ усомнились в целесообразности снижения ключевой ставки
Фото: ТАСС
Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в ЦБ РФ не видят целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки из-за ценовой динамики последних месяцев. Он добавил, что сейчас потребность в этом менее очевидна, чем летом, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.
Он также отмечает, что возобновление Минфином покупок иностранной валюты не будет значительным образом влиять на динамику валютного рынка.
По словам Заботкина, при сохранении сегодняшних цен на нефть Министерство финансов будет продолжать покупать валюту в течение всего 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко сделал прогноз по росту ключевой ставки. По его мнению, повышать ее регулятор станет не ранее начала 2022 года.
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Экономика , Сергей Тищенко , Алексей Заботкин , Минфин , Центральный банк России , Парламентская газета , ИТАР-ТАСС
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