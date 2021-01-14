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В Госдуме оценили вероятность отключения России от SWIFT 

Лера Букина 33 минуты назад
В Госдуме заявили о готовности России к отключению от SWIFT
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе дискуссии «Нужен ли России цифровой рубль?» на Гайдаровском форуме заявил, что Россия вряд ли будет отключена от SWIFT, поскольку это слишком большой репутационный риск для системы международных расчетов, сообщает ТАСС.
В то же время Аксаков заявил, что отключение теоретически возможно, но Россия к этому подготовилась.

«Но мы к этому определенным образом подготовились и, если говорить о внутреннем рынке, то есть и используется всеми игроками в РФ внутренняя система передачи финансовых сообщений», — пояснил Аксаков.

Говоря о цифровом рубле, депутат назвал такую перспективу возможной. Он указал на то, что для использования цифровой валюты необходимо обеспечить технологическую совместимость систем и договоренность между странами.
Команда Байдена задумалась над отключением РФ от SWIFT. Чем это грозит?
Ранее «Рамблер» сообщал, что администрация Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую роль в хакерской атаке на госведомства и компании. Одной из мер может стать отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии 2
Экономика , Анатолий Аксаков , Джозеф Байден , Госдума , ИТАР-ТАСС
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