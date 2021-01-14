В Госдуме заявили о готовности России к отключению от SWIFT

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе дискуссии «Нужен ли России цифровой рубль?» на Гайдаровском форуме заявил, что Россия вряд ли будет отключена от SWIFT, поскольку это слишком большой репутационный риск для системы международных расчетов, сообщает ТАСС.

В то же время Аксаков заявил, что отключение теоретически возможно, но Россия к этому подготовилась.

«Но мы к этому определенным образом подготовились и, если говорить о внутреннем рынке, то есть и используется всеми игроками в РФ внутренняя система передачи финансовых сообщений», — пояснил Аксаков.

Говоря о цифровом рубле, депутат назвал такую перспективу возможной. Он указал на то, что для использования цифровой валюты необходимо обеспечить технологическую совместимость систем и договоренность между странами.