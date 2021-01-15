Бернс считает, что это бы предоставило новой администрации США шанс доверительно говорить с правительством ФРГ и другими участвующими в проекте странами.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. На сегодняшний день газопровод построен на 94%. В декабре 2019 года произошла приостановка строительства. Это случилось после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.