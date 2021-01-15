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Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока-2» 

Лера Букина 43 минуты назад
Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс предложил приостановить не только строительство газопровода «Северный поток-2», но и действие американских санкций против проекта. Отмечается, что цель данного предложения — урегулировать разногласия между Вашингтоном и ЕС по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Бернс считает, что это бы предоставило новой администрации США шанс доверительно говорить с правительством ФРГ и другими участвующими в проекте странами.
Германия разрешила достроить «Северный поток-2»
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. На сегодняшний день газопровод построен на 94%. В декабре 2019 года произошла приостановка строительства. Это случилось после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта газопровода «Северный поток-2», решила приостановить начало работ по достройке газопровода. Решение объяснили тем, что перед работами нужно произвести осмотр технического оснащения.
Комментарии 36
Экономика , Видео , Николас Бернс , Джозеф Байден , ЕС , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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