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Кремль заявил о незаконном давлении США на «Северный поток-2» 

Лера Букина 2 часа назад
Кремль заявил о грубом давлении США на «Северный поток-2»
Фото: ТАСС
Проект строительства газопровода «Северный поток-2» сталкивается с грубым и нелегитимным давлением со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве об этом сожалеют, пишет агентство «Прайм».

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия продолжит работы по финализации проекта.
Напомним, что в январе США расширили санкции против «Северного потока-2», распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. 19 января стало известно о планах США ввести санкции против трубоукладчика «Фортуна».
Ранее «Рамблер» сообщал, что строительство газопровода «Северный поток-2» может быть отложено или приостановлено в связи с политическим давлением.
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Экономика , Дмитрий Песков
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