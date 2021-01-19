Кремль заявил о грубом давлении США на «Северный поток-2»

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» сталкивается с грубым и нелегитимным давлением со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он отметил, что в Москве об этом сожалеют, пишет агентство «Прайм».

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия продолжит работы по финализации проекта.

Напомним, что в январе США расширили санкции против «Северного потока-2», распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. 19 января стало известно о планах США ввести санкции против трубоукладчика «Фортуна».