Эксперт объяснил продажи валюты банками в больших объемах

Продажа валюты в более крупных объемах, чем обычно, происходит на фоне спроса на доллары, евро и другие валюты у физических лиц. Обычно это бывает в периоды, когда компаниям необходим больший объем рублей для выплаты налогов. Часто это происходит в конце месяца, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

По его словам, на российском внутреннем рынке лишь уполномоченные банки могут покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов, в частности, если предприятиям необходимо проводить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физическим лицам.

Иванов отметил, что для таких целей банками закупается валюта. Ими же, по его словам, проводятся необходимые платежи по поручению своих клиентов. При этом банки должны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен ЦБ РФ , отметил эксперт.