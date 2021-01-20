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ЕС решил снизить свою зависимость от доллара 

Лера Букина 42 минуты назад
ЕС решил снизить свою зависимость от доллара
Фото: Reuters
Европейский союз собирается снизить свою зависимость от американской валюты. Соответствующий план уже имеется в недрах Еврокомиссии и будет окончательно утвержден в ближайшее время, пишут «Известия».
Согласно предварительному проекту плана, страны ЕС считают, что «глобальные финансовые рынки слишком зависимы от доллара как средства смягчения финансовых трений и рисков для стабильности». Также они считают, что более сильный и глобальный евро должен «защитить экономику от внешних валютных шоков и снизить зависимость от других валют». Кроме того, Европа возмущена односторонними санкциями со стороны Вашингтона и уязвимостью своей финансовой системы перед связанными с долларом рисками.
Введенные в 2018 году Штатами санкции против Ирана фактически запретили компаниям ЕС сотрудничать с Исламской Республикой.
В странах ЕС хотят сделать так, чтобы контракты на поставки сырья номинировались в евро. Основные марки нефти оцениваются в долларах, но европейцы делают большие ставки на быстрое развитие рынка газа и водорода, и в торговле этими товарами евро будет играть ключевую роль.
Уход от доллара в Европе набирает обороты. Ожидается, что в 2021 году данный процесс продолжится, учитывая стремительные планы администрации Байдена по поддержке экономики, что предполагает появление триллионов новых долларов в обращении. Такие меры снизят конкурентоспособность европейских производителей, и желание ЕС усилить роль евро в данной ситуации выглядит логичным, заключает издание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, доллар останется мировой резервной валютой в ближайшие 30-50 лет.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
Комментарии
Экономика , ЕС , Еврокомиссия , газета "Известия"
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