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В РФ предложили ввести уголовную ответственность за неуплату ряда пошлин 

Лера Букина 41 минуту назад
Минфин предложил ввести уголовное наказание за неуплату ряда пошлин
Фото: РИА Новости
Министерство финансов России выступило с инициативой ввести уголовную ответственность за неуплату специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на «Интерфакс».
Предполагается внесение поправок в статью 194 УК. В настоящее время она предполагает ответственность только за уклонение от уплаты таможенных платежей, и в крупном размере предусматривает в том числе лишение свободы на срок до двух лет, а в особо крупном — на срок до пяти лет.
Проект Минфина предполагает наступление ответственности за уклонение от уплаты пошлин Таможенного союза в крупном и особо крупном размерах. Крупный размер подразумевает под собой сумму неуплаченных платежей, пошлин, которая превышает два миллиона рублей. Подчеркивается, что это может быть одна или несколько товарных партий. Особо крупный размер — сумма в шесть миллионов рублей, отмечается в проекте Минфина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что предложение Следственного комитета России об увеличении до 10 лет срока давности по делам о неуплате налогов физическими лицам вызвало жесткую критику бизнес-сообщества.
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Экономика , СКР , Минфин , Парламентская газета , Интерфакс
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