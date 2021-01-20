Минфин предложил ввести уголовное наказание за неуплату ряда пошлин

Предполагается внесение поправок в статью 194 УК. В настоящее время она предполагает ответственность только за уклонение от уплаты таможенных платежей, и в крупном размере предусматривает в том числе лишение свободы на срок до двух лет, а в особо крупном — на срок до пяти лет.

Проект Минфина предполагает наступление ответственности за уклонение от уплаты пошлин Таможенного союза в крупном и особо крупном размерах. Крупный размер подразумевает под собой сумму неуплаченных платежей, пошлин, которая превышает два миллиона рублей. Подчеркивается, что это может быть одна или несколько товарных партий. Особо крупный размер — сумма в шесть миллионов рублей, отмечается в проекте Минфина.