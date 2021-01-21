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В России могут заморозить цены еще на два продукта 

Лера Букина 3 часа назад
Власти планируют заморозить цены на зерно и макароны
Фото: РИА Новости
Власти могут установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участника встречи.
Как заявил источник издания, ситуация со сдерживанием фермерами продаж зерна в ожидании дальнейшего роста цен не устраивает Минсельхоз.
Согласно данным «Совэкона», за первую рабочую неделю 2021 года средние цены на пшеницу возросли на 3,5%, до 15,52 тысяч рублей за тонну. Также чиновники обеспокоены подорожанием макаронных изделий. Отмечается, что с 11 по 17 января данные продукты питания подорожали на 8%.
В России выросли цены на курицу, рыбу и хлеб
В том случае, если подорожание будет происходить и дальше, то цена макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, заявила Лут. Конкретные значения не называются.
Минсельхоз указал на то, что власти субъектов по рекомендации ведомства должны будут провести с производителями переговоры о сдерживании цен, в частности, на макаронные изделия, яйца и картофель.
Напомним, в конце прошлого года на подорожание продуктов обратил внимание президент России Владимир Путин, после чего были подписаны соглашения о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты.
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Экономика , Личный счет , Оксана Лут , Владимир Путин , Госдума , Минсельхоз
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