Власти планируют заморозить цены на зерно и макароны

Власти могут установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участника встречи.

Как заявил источник издания, ситуация со сдерживанием фермерами продаж зерна в ожидании дальнейшего роста цен не устраивает Минсельхоз.

Согласно данным «Совэкона», за первую рабочую неделю 2021 года средние цены на пшеницу возросли на 3,5%, до 15,52 тысяч рублей за тонну. Также чиновники обеспокоены подорожанием макаронных изделий. Отмечается, что с 11 по 17 января данные продукты питания подорожали на 8%.

В том случае, если подорожание будет происходить и дальше, то цена макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, заявила Лут. Конкретные значения не называются.

Минсельхоз указал на то, что власти субъектов по рекомендации ведомства должны будут провести с производителями переговоры о сдерживании цен, в частности, на макаронные изделия, яйца и картофель.

Напомним, в конце прошлого года на подорожание продуктов обратил внимание президент России Владимир Путин , после чего были подписаны соглашения о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло.