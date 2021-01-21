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Путин поручил восстановить рынок труда до конца 2021 года 

Лера Букина 4 часа назад
Путин поручил восстановить рынок труда до конца 2021 года
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости добиться полного восстановления рынка труда к концу 2021 года, пишут «Ведомости».

«Безусловно, нужно сохранить, усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена и она должна быть выполнена», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что ситуация с безработицей улучшилась в последние месяцы, и в период пандемии Россия смогла не допустить ее резкого всплеска. Также он отметил, что после максимума в 6,4% в августе безработица сократилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — до 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, сказал Путин.
В Минтруде пояснили, что сокращение уровня безработицы обусловлено сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 2,6 миллиона россиян официально являются безработными. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.
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Экономика , Владимир Путин , Андрей Пудов , Минтруд , Ведомости
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