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В России хотят запретить переводить взысканные деньги за границу 

Прайм и ещё 7 1 час назад
ЦБ и Минюст решили запретить переводить взысканные деньги за границу
Фото: РИА Новости
В России обсуждается возможность введения запрета на прямой перевод взысканных денег за границу через исполнительные документы с целью перекрытия одного из крупнейших каналов вывода денег за рубеж. Об этом пишет РБК.
По данным издания, перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией. Минюст и Банк России разрабатывают совместно с участниками рынка законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации. Это правило распространится в том числе на нерезидентов.
Отток денег из России ускорился в 1,5 раза
Соответствующие поправки в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года. Как отмечается, их принятие позволит минимизировать переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целью отмывания средств и уклонения от налогов.
ЦБ и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В прошлом году, несмотря на кризис и пандемию, такие схемы стали популярнее, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. За девять месяцев 2020 года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.
В то же время в "Деловой России" инициативу Минюста не поддерживают. Там указали, что от нового подхода пострадают в первую очередь добросовестные взыскатели. В бизнес-организации "Опора России", в свою очередь, считают, что мера несет скорее риски для бизнеса.
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Экономика , Минюст РФ , Росфинмониторинг , Центральный банк России , Деловая Россия
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