ЦБ и Минюст решили запретить переводить взысканные деньги за границу

В России обсуждается возможность введения запрета на прямой перевод взысканных денег за границу через исполнительные документы с целью перекрытия одного из крупнейших каналов вывода денег за рубеж. Об этом пишет РБК

По данным издания, перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией. Минюст Банк России разрабатывают совместно с участниками рынка законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации. Это правило распространится в том числе на нерезидентов.

Соответствующие поправки в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года. Как отмечается, их принятие позволит минимизировать переводы в пользу "недобросовестных взыскателей" с целью отмывания средств и уклонения от налогов.

ЦБ и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В прошлом году, несмотря на кризис и пандемию, такие схемы стали популярнее, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. За девять месяцев 2020 года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.