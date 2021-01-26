Федеральная налоговая служба начала контролировать цены на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) присоединилась к контролю стоимости социально значимых продуктов. Налоговые органы стали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

При этом налоговые органы имеют полномочия обращаться по этому вопросу как к поставщикам, так и в торговые сети. Источник уточняет, что раньше этим вопросом налоговые инспекции не занимались.

В декабре 2020 года, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, ФНС было поручено контролировать исполнение соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Юрист Forward Legal Арпине Пирумян отметила, что в законодательстве не указаны обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары. По ее словам, именно по этой причине налоговая не вправе его требовать.

Источник издания добавил, что цифры, которые будут получены от самих участников рынка, позволят оценить наценку торговых сетей.

Сделать точный прогноз по динамике цен на продукты до конца 2021 году будет сложно, считает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов . По его словам, все дело в том, что стоимость зависит от баланса спроса и предложения, которым свойственно меняться. Вторая причина — нестабильная экономическая ситуация.