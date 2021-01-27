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В ФНС объяснили запрос прогнозов цен на продукты 

Лера Букина 1 час назад
В ФНС объяснили запрос прогнозов цен на продукты
Фото: globallookpress.com
Передача в Федеральную налоговую службу (ФНС) квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной процедурой. Эти сведения будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться. Ожидается, что результат комплексного анализа продемонстрирует властям полную картину на продовольственном рынке и позволит быстро реагировать на неоправданное подорожание товаров или их нехватку в регионах. Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.
Напомним, что в декабре 2020 года правительством были объявлены меры на фоне роста цен на продукты в России. Заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства была одной из них.
Накануне стало известно, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения стоимости базовых продуктов питания по кварталам до конца 2021 года.
В ФНС отметили, что ведомство обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с решениями правительства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в январе 2021 года специалисты оператора фискальных данных «Платформы ОФД» зафиксировали рост цен на хлеб, масло, муку и гречку.
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Комментарии
Экономика , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , ФАС , Минсельхоз , РИА Новости
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