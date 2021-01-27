В ФНС объяснили запрос прогнозов цен на продукты 

Передача в Федеральную налоговую службу (ФНС) квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной процедурой. Эти сведения будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться. Ожидается, что результат комплексного анализа продемонстрирует властям полную картину на продовольственном рынке и позволит быстро реагировать на неоправданное подорожание товаров или их нехватку в регионах. Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.

Напомним, что в декабре 2020 года правительством были объявлены меры на фоне роста цен на продукты в России. Заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства была одной из них.

Накануне стало известно, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения стоимости базовых продуктов питания по кварталам до конца 2021 года.

В ФНС отметили, что ведомство обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу Минпромторгу , МЭР, ФАС Росстату в соответствии с решениями правительства.