В ФНС появится особая инспекция для богатых 

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отдельно работать с богатыми людьми. Для них создадут специальную инспекцию. Об этом VTimes рассказали два федеральных чиновника. Клиентами данной инспекции станут люди, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Что касается имущественного ценза, то он не будет обязательным условием. ФНС сможет поставить на учет в новой инспекции гражданина с меньшим доходом, отмечает издание.

Задачей нового отдела ФНС станет сбор досье на богатых россиян, так как инспекциям часто не хватает информации о том, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются.

Опрошенные изданием бизнесмены и менеджеры крупных компаний настороженно относятся к данной идее.

Российские налоговики уже узнали примерно о 700 000 финансовых счетах российских налоговых резидентов за границей на сумму более 13 трлн рублей, заявил замруководителя ФНС Дмитрий Вольвач . В настоящее время подобные сведения если и попадают в районные инспекции, то их инспекторы не всегда знают, что с ними делать, говорит сотрудник налоговой службы. Планируется, что новый отдел разгрузит районные инспекции.

Централизация данных богатых людей усилит контроль за их доходами, уверен старший юрист налоговой практики UFG Wealth Management Роман Исаков. Также он прогнозирует, что нововведения не отразятся на бюджетах регионов.

Бизнес пока не доверяет предлагаемой системе.

«Я не попадаю под порог, но тема не здоровая», — цитирует VTimes руководителя одной из российских компаний.

Партнер EY Марина Белякова считает, что первая реакция состоятельных людей будет скорее отрицательной.