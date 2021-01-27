Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.38
91.50
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
74.53
90.58
Индексы и котировки Brent
55.69
+0.07 Золото
1843.48
+0.14 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2112
+0.0005
20.01
1.2107
21.01

В ФНС появится особая инспекция для богатых 

Лера Букина 37 минут назад
В ФНС появится особая инспекция для богатых
Фото: ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отдельно работать с богатыми людьми. Для них создадут специальную инспекцию. Об этом VTimes рассказали два федеральных чиновника. Клиентами данной инспекции станут люди, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Что касается имущественного ценза, то он не будет обязательным условием. ФНС сможет поставить на учет в новой инспекции гражданина с меньшим доходом, отмечает издание.
Задачей нового отдела ФНС станет сбор досье на богатых россиян, так как инспекциям часто не хватает информации о том, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются.
Опрошенные изданием бизнесмены и менеджеры крупных компаний настороженно относятся к данной идее.
Российские налоговики уже узнали примерно о 700 000 финансовых счетах российских налоговых резидентов за границей на сумму более 13 трлн рублей, заявил замруководителя ФНС Дмитрий Вольвач. В настоящее время подобные сведения если и попадают в районные инспекции, то их инспекторы не всегда знают, что с ними делать, говорит сотрудник налоговой службы. Планируется, что новый отдел разгрузит районные инспекции.
Централизация данных богатых людей усилит контроль за их доходами, уверен старший юрист налоговой практики UFG Wealth Management Роман Исаков. Также он прогнозирует, что нововведения не отразятся на бюджетах регионов.
Бизнес пока не доверяет предлагаемой системе.
«Я не попадаю под порог, но тема не здоровая», — цитирует VTimes руководителя одной из российских компаний.
Партнер EY Марина Белякова считает, что первая реакция состоятельных людей будет скорее отрицательной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что разрыв между богатыми и бедными рекордно вырастет практически во всех странах мира. Такой прогноз сделали аналитики благотворительной организации Oxfam в докладе «Вирус неравенства».
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии
Экономика , Дмитрий Вольвач , Марина Белякова , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение