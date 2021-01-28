Инфляция в бедных регионах обогнала рост цен в богатых 

ЦБ РФ завел собственную «Бежевую книгу», которая включает в себя обзоры региональной инфляции, составленные региональными подразделениями Банка России, пишет «Коммерсант».

Первая публикация ЦБ РФ всех отчетов показала, что значительный прирост цен в начале зимы 2020-2021 года в регионах был весьма неоднороден.

Треть (33,4%) общероссийской инфляции декабря — это цены в Центральном федеральном округе (ЦФО), еще 17,2% в прирост принес Приволжский ФО, вклады остальных округов демонстрируют меньший результат.

Как отмечает издание, в декабре 2021 года цены росли быстрее в бедных регионах и медленнее — в богатых.

В ЦФО наименьший прирост цен в декабре в годовом выражении — 3,8% — отмечен в Москве. В Московской области цены увеличились на 4,7%, в Белгородской — на 4,9%. Лидеры по росту цен в ЦФО — Рязанская (6%), Тульская и Липецкая (6,1%) области. Но самый настоящий лидер — Воронеж с показателем в 6,9%. На Урале цены в декабре быстрее всего росли в Кургане, медленнее всего — в Ханты-Мансийске и Салехарде. По всей России наименьший годовой рост цен за декабрь оказался на Чукотке — 1,9%.

В региональных подразделениях Банка России по-разному объясняют локальные особенности декабрьской инфляции. Однако объяснить, почему цены в России зимой росли быстрее в бедных регионах, можно лишь тем, что в богатых регионах выше конкуренция на всех уровнях, от производителя до магазина. Но эта закономерность компенсируется уровнем самих цен, который в более обеспеченных регионах выше.