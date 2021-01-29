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Минсельхоз начал вести переговоры о сдерживании цен на продукты 

Лера Букина 1 час назад
Минсельхоз вступил в переговоры о сдерживании цен на продукты
Фото: РИА Новости
Минсельхоз начал вести переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время увеличивали отпускные цены или планировали это сделать, уведомляя об этом торговые сети, заявил «Коммерсанту» источник в крупном поставщике.
Отмечается, что чиновники в устном формате узнают причины, а также возможность пересмотреть решение о росте цен.
Один из источников издания рассказал, что торговые сети получают уведомления от поставщиков о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Также подчеркивается, что в ряде торговых сетей на совещании говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января.
Процедурой по сдерживанию цен на продукты питания в России занялись после того, как глава государства Владимир Путин обратил внимание на рост цен в магазинах. После этого поставщики и сети заключили договоры о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала. Также Федеральная налоговая служба (ФНС) стала запрашивать поквартальные прогнозы изменения цен на социально значимые продукты до 2021 года.
Поставщики стараются повысить отпускные цены на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, заявил собеседник «Коммерсанта» среди производителей продуктов. Он считает, что сдерживание отпускных цен в ущерб поставщикам заставит тех сократить производство или исключить из ассортимента самые дешевые и менее доходные продукты питания.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко назвал устные переговоры Минсельхоза с поставщиками попыткой удержать инфляцию в допустимых пределах.
В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что ведется «плотное взаимодействие» с ключевыми производителями и отраслевыми союзами с обсуждением способов регулирования рынка, ценовой динамики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России зафиксирован резкий рост закупочных цен на куриные яйца.
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Экономика , Компании , Валерий Зинченко , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Минсельхоз
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