В России темпы роста цен в феврале составят 5,5% в годовом выражении. Это следует из консенсус-прогноза, который был составлен РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Многие специалисты сходятся во мнении, что в феврале рост цен достигнет своего пика, после чего станет замедляться.

Согласно данным Росстата, инфляция в стране в 2020 году составила 4,91% против 3,04% годом раньше. На это повлияли такие факторы, как ослабевшая российская валюта, а также подскочившие цены на некоторые продукты. После этого правительство занялось вопросом стабилизации цен.

Банк России прогнозирует локальный ценовой пик в 5% в первом квартале 2021 года. Там считают, что после этого к середине этого года инфляция вернется к целевому уровню в 4%, а к концу года опустится в диапазон 3,5-4%.

Эксперты уверены, что ослабевший в начале 2021 года рубль и рост цен на продукты — основные проинфляционные риски в феврале.

Годовая инфляция в феврале ускорится до 5,8% в связи с ухудшением инфляционного фона в январе, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова . По ее словам, динамика курса с начала года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что негативно скажется на их динамике.

Однако аналитики « ВТБ » имеют более положительные прогнозы на этот счет — 5,4%. Однако подорожание продовольственных товаров в феврале они оценивает примерно в 6,9%, а непродовольственных — 5%. Что касается сектора услуг, то инфляция ожидается ниже целевых уровней ЦБ РФ — около 3,3% год к году.

Максим Петроневич. Основные факторы, влияющие на инфляцию в феврале, — подорожание плодоовощной продукции, всплеск волатильности на валютном рынке, а также возможный перенос случившегося роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в потребительские цены, считает старший экономист банка «Открытие»

В феврале инфляция в годовом выражении должна достичь своего максимума на уровне около 5,5%, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский . Он объяснил это, в частности, эффектом от мер по регулированию цен на продукты.