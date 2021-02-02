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В России спрогнозировали рост цен в феврале 

Лера Букина 2 часа назад
В России темпы роста цен в феврале составят 5,5% в годовом выражении. Это следует из консенсус-прогноза, который был составлен РИА Новости на основе опроса аналитиков.
Многие специалисты сходятся во мнении, что в феврале рост цен достигнет своего пика, после чего станет замедляться.
Согласно данным Росстата, инфляция в стране в 2020 году составила 4,91% против 3,04% годом раньше. На это повлияли такие факторы, как ослабевшая российская валюта, а также подскочившие цены на некоторые продукты. После этого правительство занялось вопросом стабилизации цен.
Банк России прогнозирует локальный ценовой пик в 5% в первом квартале 2021 года. Там считают, что после этого к середине этого года инфляция вернется к целевому уровню в 4%, а к концу года опустится в диапазон 3,5-4%.
Инфляция в бедных регионах обогнала рост цен в богатых
Эксперты уверены, что ослабевший в начале 2021 года рубль и рост цен на продукты — основные проинфляционные риски в феврале.
Годовая инфляция в феврале ускорится до 5,8% в связи с ухудшением инфляционного фона в январе, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, динамика курса с начала года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что негативно скажется на их динамике.
Однако аналитики «ВТБ» имеют более положительные прогнозы на этот счет — 5,4%. Однако подорожание продовольственных товаров в феврале они оценивает примерно в 6,9%, а непродовольственных — 5%. Что касается сектора услуг, то инфляция ожидается ниже целевых уровней ЦБ РФ — около 3,3% год к году.
Основные факторы, влияющие на инфляцию в феврале, — подорожание плодоовощной продукции, всплеск волатильности на валютном рынке, а также возможный перенос случившегося роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в потребительские цены, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
В феврале инфляция в годовом выражении должна достичь своего максимума на уровне около 5,5%, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Он объяснил это, в частности, эффектом от мер по регулированию цен на продукты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России инфляция в бедных регионах обогнала рост цен в богатых.
Комментарии 11
Экономика , Видео , Максим Петроневич , Наталия Орлова , Антон Струченевский , Банк ВТБ , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , Альфа-банк , РИА Новости
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