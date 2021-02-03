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Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии 

Лера Букина 7 часов назад
Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии
Фото: РИА Новости
Экономика России столкнулась испытала меньший спад в сравнении с большинством крупнейших мировых экономик в связи с пандемией коронавируса в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
В агентстве считают, что на это могло повлиять то, что правительство не вводило локдаун в России во второй половине года. Отмечается и то, что в 2020 году ВВП России упал на 3,1%. По данным Bloomberg, данный показатель оказался меньше ожидаемого экономистами (3,7%).
Аналитики Bloomberg отмечают, что самый большой урон пандемия нанесла экономике в первой половине 2020 года при введении жесткого локдауна и резком падении мирового спроса на нефть.
В агентстве прогнозируют, что падение российской экономики в 2020 году будет в два раза меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. В 2021 году специалисты ожидают экономического роста в России в размере 3%.
Отмечается, что Россия заняла второе место в рейтинге агентства из 17 стран. Он был составлен на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, включая прогноз по ВВП, валютным резервам, внешнему долгу.
Аналитиками был отмечен надежный бюджетный профиль и хорошая инвестиционная позиция — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ РФ в размере 587,1 миллиарда. Специалисты также отмечают низкий госдолг — 14% ВВП. Кроме того, российская валюта, по их мнению, имеет потенциал укрепления.
Ранее «Рамблер» сообщал, что действующий член коллегии Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев видит возможность выхода российской экономики на опережающий рост в 7-8%, как в Китае.
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Комментарии
Экономика , Сергей Глазьев , Центральный банк России , Евразийская экономическая комиссия , РИА Новости , Bloomberg
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