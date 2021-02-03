Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии 

Экономика России столкнулась испытала меньший спад в сравнении с большинством крупнейших мировых экономик в связи с пандемией коронавируса в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В агентстве считают, что на это могло повлиять то, что правительство не вводило локдаун в России во второй половине года. Отмечается и то, что в 2020 году ВВП России упал на 3,1%. По данным Bloomberg, данный показатель оказался меньше ожидаемого экономистами (3,7%).

Аналитики Bloomberg отмечают, что самый большой урон пандемия нанесла экономике в первой половине 2020 года при введении жесткого локдауна и резком падении мирового спроса на нефть.

В агентстве прогнозируют, что падение российской экономики в 2020 году будет в два раза меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. В 2021 году специалисты ожидают экономического роста в России в размере 3%.

Отмечается, что Россия заняла второе место в рейтинге агентства из 17 стран. Он был составлен на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, включая прогноз по ВВП, валютным резервам, внешнему долгу.