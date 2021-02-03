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В Счетной палате предупредили об обострении проблемы бедности 

Лера Букина 1 час назад
В Счетной палате предупредили об обострении проблемы бедности
Фото: ТАСС
Проблема бедности может обостриться в 2021 году, после того как прекратятся меры поддержки, введенные в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан».
Самарина заявила, что оказываемые меры господдержки не привели к стабилизации уровня бедности в России. По ее словам, за девять месяцев 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 19,6 млн человек.
Она заявила об отсутствии согласованной политики по увеличению реальных доходов и снижению уровня бедности в стране.

«В государственных программах социального блока, которые, казалось бы, должны быть направлены своими мероприятиями на решение проблем бедности, никаких показателей, оценивающих динамику, нет», — добавила Самарина.

Ранее «Рамблер» сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума в России. Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Счетная палата
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