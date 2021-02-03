В Счетной палате предупредили об обострении проблемы бедности 

Проблема бедности может обостриться в 2021 году, после того как прекратятся меры поддержки, введенные в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан».

Самарина заявила, что оказываемые меры господдержки не привели к стабилизации уровня бедности в России. По ее словам, за девять месяцев 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 19,6 млн человек.

Она заявила об отсутствии согласованной политики по увеличению реальных доходов и снижению уровня бедности в стране.

«В государственных программах социального блока, которые, казалось бы, должны быть направлены своими мероприятиями на решение проблем бедности, никаких показателей, оценивающих динамику, нет», — добавила Самарина.