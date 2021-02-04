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На таможне возникли проблемы с оформлением деклараций 

Лера Букина 1 час назад
На таможне возник простой из-за новых правил оформления деклараций
Фото: ТАСС
Обновленные правила оформления таможенных деклараций в России повлекли за собой нагрузку на досмотр и простой, пишет «Коммерсант».
Речь идет о диспетчеризации таможенных деклараций, введенной с 1 февраля Федеральной таможенной службой (ФТС). Теперь они стали автоматически распределяться по центрам электронного декларирования (ЦЭД) в зависимости от ряда критериев, в частности, типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места регистрации декларанта.
Декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая «никогда с этими категориями не работала и смотрит на сигареты, машинное масло и так далее как на восьмое чудо света», сообщила «Коммерсанту» гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская.
По ее словам, когда Дальневосточный ЦЭД и Владивостокский ЦЭД были перегружены, они стали переводить декларации на Хабаровск, «который сроду такого количества работы не видел».
Также появились проблемы с лицензируемым товаром, говорит руководитель таможенного отдела AsstrA Анаит Василян. В одном случае оказалось, что лицензия зарегистрирована в Санкт-Петербургской таможне, декларацию присвоила Московская таможня, поскольку юрлицо зарегистрировано в Москве, в результате в выпуске отказали.
Диспетчеризация деклараций изменилась «неожиданно для многих и без предварительного информирования», отметил директор по таможенным операциям «Даксер» Тимур Давиташвили.
Участники рынка считают, что урегулировать процедуру должен приказ Минфина о полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций. Проект пока находится на этапе обсуждения. В него бизнес-сообщество предлагает свои поправки, поэтому, как отмечает замгендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко, «эксперимент ФТС не совсем понятен».
Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что введение диспетчеризации было анонсировано три года назад в рамках комплексной программы развития ФТС 2020 и должно было произойти в начале года. На 1 февраля срок сдвинули «по соображениям большего удобства этого периода и для таможенных органов, и для рынка», рассказал он.
При этом расходы могут оказаться большими, отмечает издание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижаться и в будущем может упасть до нуля. Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Комментарии
Экономика , Компании , Руслан Давыдов , Константин Бондаренко , Минфин , Федеральная таможенная служба
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