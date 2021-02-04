На таможне возник простой из-за новых правил оформления деклараций

Обновленные правила оформления таможенных деклараций в России повлекли за собой нагрузку на досмотр и простой, пишет «Коммерсант».

Речь идет о диспетчеризации таможенных деклараций, введенной с 1 февраля Федеральной таможенной службой (ФТС). Теперь они стали автоматически распределяться по центрам электронного декларирования (ЦЭД) в зависимости от ряда критериев, в частности, типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места регистрации декларанта.

Декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая «никогда с этими категориями не работала и смотрит на сигареты, машинное масло и так далее как на восьмое чудо света», сообщила «Коммерсанту» гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская.

По ее словам, когда Дальневосточный ЦЭД и Владивостокский ЦЭД были перегружены, они стали переводить декларации на Хабаровск, «который сроду такого количества работы не видел».

Также появились проблемы с лицензируемым товаром, говорит руководитель таможенного отдела AsstrA Анаит Василян. В одном случае оказалось, что лицензия зарегистрирована в Санкт-Петербургской таможне, декларацию присвоила Московская таможня, поскольку юрлицо зарегистрировано в Москве, в результате в выпуске отказали.

Диспетчеризация деклараций изменилась «неожиданно для многих и без предварительного информирования», отметил директор по таможенным операциям «Даксер» Тимур Давиташвили.

Участники рынка считают, что урегулировать процедуру должен приказ Минфина о полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций. Проект пока находится на этапе обсуждения. В него бизнес-сообщество предлагает свои поправки, поэтому, как отмечает замгендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко , «эксперимент ФТС не совсем понятен».

Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что введение диспетчеризации было анонсировано три года назад в рамках комплексной программы развития ФТС 2020 и должно было произойти в начале года. На 1 февраля срок сдвинули «по соображениям большего удобства этого периода и для таможенных органов, и для рынка», рассказал он.

При этом расходы могут оказаться большими, отмечает издание.