Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.65
90.90
90.65
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
58.79
+0.03 Золото
1814.37
+0.08 РТС
1387.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1991
–0.0177
26.01
1.2167
01.02
20.01

Счетная палата анонсировала проверки нацпроектов 

Лера Букина 1 час назад
Счетная палата анонсировала масштабные проверки нацпроектов
Фото: РИА Новости
В 2021 году Счетная палата планирует провести масштабные проверки исполнения нацпроектов в России, сообщается в опубликованном ведомством плане проверок.
Проверки будут проводиться как на федеральном уровне, так и в регионах. В субъектах к ревизии будут подключены местные контролирующие органы.
Всего ведомство планирует в текущем году провести 414 аудитов. Помимо нацпроектов они коснутся борьбы с пандемией коронавируса, антикризисных мер, социальной поддержки россиян, трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также госзаймов.
Запланирована также проверка реализации господдержки ипотеки и жилищного строительства, госдолга регионов и перспективы его оптимизации.
Аудит предстоит и институтам развития, включая ВЭБ и РФПИ, и СМИ — ВГТРК, ОТР и «Российской газете». Кроме того, Счетную палату заинтересовал вопрос газификации регионов и программа развития «Газпрома».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Счетная палата проведет глобальную проверку госбанков.
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Комментарии 1
Экономика , Газпром , ВЭБ , Счетная палата , Российский фонд прямых инвестиций , Фонд национального благосостояния , ВГТРК , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение