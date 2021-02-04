Счетная палата анонсировала масштабные проверки нацпроектов

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В 2021 году Счетная палата планирует провести масштабные проверки исполнения нацпроектов в России, сообщается в опубликованном ведомством плане проверок.

Проверки будут проводиться как на федеральном уровне, так и в регионах. В субъектах к ревизии будут подключены местные контролирующие органы.

Всего ведомство планирует в текущем году провести 414 аудитов. Помимо нацпроектов они коснутся борьбы с пандемией коронавируса, антикризисных мер, социальной поддержки россиян, трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также госзаймов.

Запланирована также проверка реализации господдержки ипотеки и жилищного строительства, госдолга регионов и перспективы его оптимизации.

Аудит предстоит и институтам развития, включая ВЭБ РФПИ , и СМИ — ВГТРК, ОТР и «Российской газете». Кроме того, Счетную палату заинтересовал вопрос газификации регионов и программа развития «Газпрома»