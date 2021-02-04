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Европу предупредили о провале экономики из-за медленной вакцинации 

Lenta.ru 4 часа назад
Медленная вакцинация обвалит экономику ЕС
Фото: Reuters
Слишком низкие темпы вакцинации в Европе грозят ей значительными потерями и даже провалом в экономике. К такому выводу пришли эксперты международной страховой компании Euler Hermes, доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».
Они предупредили, что уже наблюдаемое промедление может закончиться дополнительными расходами на сумму 90 миллиардов евро только в 2021 году. Это сравнимо с потерей двух процентных пунктов в росте ВВП.
При этом стоимость закупки вакцины в четыре раза ниже этой цифры. Таким образом, объясняют аналитики, один евро, потраченный на вакцинацию, может принести четыре евро. Речь идет о том, что более быстрый перезапуск экономики обеспечит прибыль за счет выпуска товаров и производства услуг. При этом страны, которые быстрее других завершат вакцинацию, могут рассчитывать на резкий рост потребления и инвестиций во второй половине года.
Европа проигрывает гонку в этом соревновании по ряду причин, и отставание только растет. Если в США и Великобритании хотя бы первую прививку получили уже 9,4 и 14,4 процента населения соответственно, то в основных странах Европы — 5 процентов, и скорость вакцинации составляет 0,12 процента в день. Если продолжать действовать столь же медленно, то коллективный иммунитет удастся достигнуть только к концу 2022 года, а не к лету 2021-го, как планировалось.
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Дополнительно эксперты указали, что проблемы еврозоны растут из-за высокой политической неопределенности и поляризации. Экономические эффекты могут подпитывать силы, которые стремятся нарушить европейскую интеграцию.
Ранее Bloomberg указывал, что европейская экономика отстает от США и Китая по темпам восстановления от кризиса, связанного с распространением коронавируса. Причиной аналитики называют введение повторных локдаунов в ряде стран и слишком поздно начатая вакцинация.
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Экономика , ЕС , Bloomberg , Lenta.ru
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