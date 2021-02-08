США признали подрыв позиций доллара 

Санкции, введенные США, ударили по позициям доллара. На проблему указали экономисты конгресса США, пишут «Известия».

В настоящее время всего действует 8 тысяч экономических ограничений, введенных США. Отмечается, что диктовать свои условия Штатам позволяет превосходство американской валюты.

Страны, в отношении которых были введены санкции американской стороной, располагают всеми инструментами для сокращения своей зависимости от доллара, предупредили в исследовательской службе конгресса США.

Доллар все чаще используется для того, чтобы достигать внешнеполитических целей, отмечают авторы обзора, в частности, для затруднения доступа к финансовым рынкам для России, Ирана и Венесуэлы.

Если эти страны перейдут на расчеты в других валютах, это негативным образом отразится на экономике США, а также подорвет роль американской валюты, считают эксперты. Они отмечают, что процесс уже идет.

Отмечается, что в ноябре 2020 года евро впервые с февраля 2013 года опередил доллар и занял первую позицию в мировых платежах. Так, 37,82% финансовых сообщений, которые прошли через SWIFT, соответствовало платежам в европейской валюте, а доля американской составила 37,64%. Однако доллар все еще занимает лидирующие позиции как резервная валюта.

В Европе уже работает механизм INSTEX, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном». Таким образом, страны ЕС могут торговать с Тегераном в обход финансовой системы США.

В январе Еврокомиссией был подготовлен предварительный план по дальнейшему сокращению зависимости от американской валюты.

Китай также преуспел на поприще продвижения своей валюты. Так, В 2016 году юань стал резервной валютой Международного валютного фонда . Однако на пути юаня еще есть ряд препятствий: отсутствие свободной конвертации, нестабильность и непрозрачная финансовая система, пишут «Известия».

Также существует и цифровой юань, который может конкурировать с долларом, так как с его помощью можно быстро проводить сделки в сравнении со SWIFT и CHIPS.

В 2020 году Россия и Китай ускорили процесс дедолларизации. Доллар впервые занял менее 50% в торговле России с КНР — 46%. А расчеты в национальной валюте Китая и евро выросли до исторических максимумов — до 24 и 30% соответственно.

Кроме того, Россия отказывается от расчетов в долларах со странами БРИКС . Так, доля валюты США сократилась с 73% до 49%, евро занял 23% всей торговли России и БРИКС, рубль — 14%.