Решетников предупредил о рисках роста безработицы в марте 

Сохранение рабочих мест вызывает наибольшее опасение у правительства России в настоящее время. Об этом, как пишет ИА Regnum, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме 8 февраля.
«У нас на сегодняшний момент под защитой программа ФОТ 2.0 — это, напомню, программа кредитования малого и среднего бизнеса с последующим списанием кредитов при условии, что бизнес сохраняет рабочие места», — отметил он.
Решетников напомнил, что в настоящее время под защитой этой программы находится 5 млн 366 тысяч рабочих мест. Он указал на то, что действие данной программы прекращается в марте 2021 года.
В связи с этим у Минэкономразвития есть опасения, что в марте занятость в России может сократиться, в частности, в отраслях, которые восстановились не полностью. Речь идет об общепите, сфере услуг, сфере развлечений и гостиничной сфере, подчеркнул Решетников.
Он заверил, что правительство России уже занимается проработкой мер для предотвращения таких последствий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 2,6 миллиона россиян официально безработны. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.