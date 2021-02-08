Решетников предупредил о рисках роста безработицы в марте 

«У нас на сегодняшний момент под защитой программа ФОТ 2.0 — это, напомню, программа кредитования малого и среднего бизнеса с последующим списанием кредитов при условии, что бизнес сохраняет рабочие места», — отметил он.

Решетников напомнил, что в настоящее время под защитой этой программы находится 5 млн 366 тысяч рабочих мест. Он указал на то, что действие данной программы прекращается в марте 2021 года.

В связи с этим у Минэкономразвития есть опасения, что в марте занятость в России может сократиться, в частности, в отраслях, которые восстановились не полностью. Речь идет об общепите, сфере услуг, сфере развлечений и гостиничной сфере, подчеркнул Решетников.

Он заверил, что правительство России уже занимается проработкой мер для предотвращения таких последствий.