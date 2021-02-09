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Эксперты дали прогноз по ключевой ставке ЦБ 

Лера Букина 16 минут назад
Эксперты предсказали сохранение низкой ключевой ставки ЦБ
Фото: ТАСС
Банк России в пятницу, 12 февраля, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку, считают опрошенные РБК экономисты.
Решение Банк России будет принимать после ускорившегося роста цен — в январе инфляция превысила 5% впервые с мая 2019 года. Опрошенные агентством Bloomberg экономисты ожидают сохранения ставки на уровне 4,25%.
Пандемия и ее последствия привели к тому, что регулятор снизил ставку с 6,25 до 4,25%. Но уже осенью ЦБ взял паузу, сохранив ставку. С того времени она не менялась.
В связи с ускорением инфляции в январе 2021 года аналитики прогнозируют ужесточение риторики ЦБ РФ, однако повышение ставки считают возможным только во второй половине 2021 года или уже в 2022 году.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец считает, что после сохранения ставки 12 февраля ЦБ исключит возможность дальнейшего ее снижения. Более конкретных сигналов от регулятора ждать не стоит, потому что «неопределенность сохраняется на высоком уровне из-за риска третьей волны коронавируса», а вакцинация идет медленно, добавила Донец.
Экономическая ситуация не столь критичная, как ранее ожидал Банк России, указал директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Данные по инфляции за январь выглядят неоднозначно, хотя инфляционные ожидания развернулись вниз. В этом смысле необходимость в дополнительном снижении ставки может быть еще более неочевидной», — говорит он.

По его мнению, повышение ставки может произойти во второй половине 2022 года.
В «Ренессанс Капитале» допускают рост ставки уже во второй половине 2021 года.
На политику Банка России будет влиять динамика инфляции, говорит начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По его мнению, положение на внешних рынках — один из основных рисков для российской экономики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЦБ РФ раскрыли планы по ключевой ставке. Так, зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в ЦБ РФ не видят целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки из-за ценовой динамики последних месяцев.
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Экономика , Дмитрий Полевой , Егор Сусин , Алексей Заботкин , Газпромбанк , Центральный банк России , Bloomberg , РБК
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