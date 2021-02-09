«Газпром» остановил транзит газа из Литвы 

Транзит газа из Литвы в Калининград приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщаетcя на сайте литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.
«Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу «Газпрома» транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. Причины приостановки транзита не уточняются», — сказано в релизе.
Как сообщает компания, потоки газа в Литву из Белоруссии являются стабильными.
Договор Amber Grid с «Газпромом» заключен до конца 2025 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что доходы «Газпрома» от экспорта газа резко сократились в 2020 году, упав на 39,6% в сравнении с прошлогодними показателями.