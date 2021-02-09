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«Газпром» остановил транзит газа из Литвы 

Лера Букина 1 час назад
«Газпром» остановил транзит газа из Литвы
Фото: Reuters
Транзит газа из Литвы в Калининград приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщаетcя на сайте литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.
«Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу «Газпрома» транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. Причины приостановки транзита не уточняются», — сказано в релизе.
Как сообщает компания, потоки газа в Литву из Белоруссии являются стабильными.
В Европе резко сократились запасы газа
Договор Amber Grid с «Газпромом» заключен до конца 2025 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что доходы «Газпрома» от экспорта газа резко сократились в 2020 году, упав на 39,6% в сравнении с прошлогодними показателями.
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