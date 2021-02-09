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В Германии рассказали о последствиях в случае отказа от «Севпотока-2» 

Лера Букина 26 минут назад
Отказ ФРГ продолжать строительство газопровода «Северный поток-2» повлек бы за собой огромный экономический ущерб, а последствия для отношений с Россией «невозможно измерить вообще», заявил РИА Новости глава германо-российского форума Маттиас Платцек.

«Я не думаю, что санкции — правильный путь, потому что они не привели и не приведут к позитивному сдвигу в отношениях между Россией и Европой», — цитирует агентство Платцека.

Он подчеркнул, что в последние годы в связи с рестрикциями вырос риск военной эскалации в Европе, и ухудшились экономические отношения стран.
Платцек также заявил, что остановка строительства может повлечь очередную изоляцию России на длительное время.
«Я думаю, это вообще не может быть в наших интересах», — заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в водах Дании планируется завершить к концу апреля.
Экономика , Видео , Маттиас Платцек , РИА Новости
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