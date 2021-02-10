Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов для работ в поле

Минсельхозу, Минтруду и МВД поручили проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих, для того чтобы проводить сезонные работы в сельском хозяйстве в 2021 году. Инициатором выступила вице-премьер Виктория Абрамченко пишет РБК.

К вице-премьеру с просьбой упростить ввоз иностранных рабочих для работ в агропроме обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов

Предложения отрасли Минсельхоз адресовал Минтруду для проработки, рассказал изданию представитель министерства.

Вопрос о привлечении иностранных работников поднимали представители регионов и отраслевого сообщества, пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

Хатуов в своем письме отмечает низкую эффективность привлечения работников из местного населения. Это, по его мнению, связано с трудными условиями труда, нехватки нужного опыта и минимальных специализированных знаний в сравнении с привлекающимися много лет на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья, в частности из Узбекистана и Таджикистана.

Въезд иностранных граждан в Россию был ограничен в связи с пандемией в 2020 году. Так, запрет, который изначально был введен до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ привело к остановке потоков трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, указывали в РАНХиГС