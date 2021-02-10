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Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов 

Лера Букина 58 минут назад
Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов для работ в поле
Фото: РИА Новости
Минсельхозу, Минтруду и МВД поручили проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих, для того чтобы проводить сезонные работы в сельском хозяйстве в 2021 году. Инициатором выступила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет РБК.
К вице-премьеру с просьбой упростить ввоз иностранных рабочих для работ в агропроме обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
Предложения отрасли Минсельхоз адресовал Минтруду для проработки, рассказал изданию представитель министерства.
Вопрос о привлечении иностранных работников поднимали представители регионов и отраслевого сообщества, пояснили в пресс-службе Минсельхоза.
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Хатуов в своем письме отмечает низкую эффективность привлечения работников из местного населения. Это, по его мнению, связано с трудными условиями труда, нехватки нужного опыта и минимальных специализированных знаний в сравнении с привлекающимися много лет на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья, в частности из Узбекистана и Таджикистана.
Въезд иностранных граждан в Россию был ограничен в связи с пандемией в 2020 году. Так, запрет, который изначально был введен до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ привело к остановке потоков трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, указывали в РАНХиГС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около 50% российских застройщиков ощутили нехватку строителей. Дефицит рабочих кадров составляет 40-50%.
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Экономика , Виктория Абрамченко , Джамбулат Хатуов , Минтруд , МВД , Минсельхоз , РАНХиГС
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