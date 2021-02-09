Застройщики попросили вернуть иностранных рабочих 

Иностранные граждане не имеют возможности въезжать в Россию в том числе для работы на стройках в соответствии с распоряжением правительства «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан» от 16 марта 2020 года. Мера была принята в рамках борьбы с распространением коронавируса. Около 50% застройщиков ощутили нехватку строителей, заявили «Известиям» в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ).
Дефицит рабочих кадров достигает 40-50%, сказали в СРО «Уральское объединение строителей» (УОС).
Бизнес выступил с инициативой вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках, сказано в письме «Уральского объединения строителей» в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина.
Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера, вопрос рассматривается.
Также стало известно, что в Минстрое уже разработали регламент организованного завоза мигрантов для работы в России. Под этим подразумевается сопровождение иностранцев после их прибытия в Россию до места работы, тестирование на COVID-19, регистрация по месту пребывания, оформление разрешительных документов, заключение трудового договора, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Дефицит негативно влияет на темпы строительства и рост его себестоимости, пояснил президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий общественного совета при Минстрое Александр Ручьев.
Оставшиеся в России мигранты пользуются моментом, завышая цена на свои услуги, добавил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.
Необходим дополнительный налоговый стимул для подрядчиков, оформляющих рабочих в штат, считает Александр Ручьев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что из-за дефицита мигрантов сроки ввода жилья на Урале и Дальнем Востоке оказались под угрозой срыва.