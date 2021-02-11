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Иностранцы стали тратить больше денег в России 

Лера Букина 50 минут назад
Иностранцы стали тратить больше денег в России
Фото: Reuters
Траты иностранных граждан в России в начале 2021 года постепенно восстанавливаются в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда Россия и другие страны еще не начали массово закрывать границы в отличие от Китая, пишет РБК.
Согласно данным Сбербанка, суммарное падение трат иностранных граждан в январе составило 15% в годовом выражении, хотя на пике обвала, а именно в апреле 2020 года, оно достигало 74%, а в марте, последнем месяце перед введением режима самоизоляции, — 19%.
В ВТБ отмечают рост расходов на 11% по сравнению с прошлым январем. Между тем в эквайринговой сети «Русского стандарта» общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% в сравнении с январем 2020 года.
В Россию постепенно возвращается поток иностранных студентов, сотрудников международных компаний и трудовых мигрантов, говорит вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его словам, иностранцы, как и россияне, теперь все чаще выбирают способ оплаты банковской картой, сокращая объем снятия наличных.
Объемы расходов граждан из отдельных зарубежных стран демонстрируют значительный рост, подчеркивает представитель Сбербанка.
Всего в 2020 году траты иностранных граждан в эквайринговой сети Сбербанка упали на 45% по сравнению с 2019 годом. В ВТБ отметили уменьшение их объема транзакций на 18%. В «Русском стандарте» траты по иностранным картам сократились на 23%.
Что касается держателей карт китайских банков, то они восстанавливают в России активность гораздо медленнее, чем владельцы других иностранных карт, указывает представитель ВТБ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах.
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Комментарии
Экономика , Алексей Киричек , Банк ВТБ , Сбербанк России
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