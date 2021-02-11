Минфин: Цифровой рубль усилит позиции нацвалюты в мире

Введение цифрового рубля может усилить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах. Об этом, как пишет «Прайм», заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

В октябре 2020 года Банк России заявил о том, что обсуждает возможность выпуска цифровой валюты. Как заявляли в регуляторе, она может стать дополнительной формой денег.

Чебесков в ходе расширенного заседания комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности обратил внимание на Китай. Там, по его словам, цифровой юань хотят сделать инструментом для международных расчетов и усиления юаня в глобальной конкуренции. Рубль, в свою очередь, тоже может конкурировать с другими цифровыми валютами, полагает глава департамента.

«И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим, нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем таким образом повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом», — сказал Чебесков.