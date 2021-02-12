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Стало известно, какие товары и продукты скоро подешевеют 

Лера Букина 1 час назад
Экономисты спрогнозировали снижение цен на молочные продукты
Фото: РИА Новости
В связи с падением курса рубля и пандемией коронавируса многие товары, в частности продукты питания, в России заметно выросли в цене, пишет NEWS.ru.
Опрошенные изданием эксперты придерживаются мнения, что в 2021 году россияне не избавятся от экономических проблем: доходы населения продолжат сокращаться, а цены в магазинах — увеличиваться. Вместе с тем можно рассчитывать на некоторое снижение стоимости отдельных группы товаров.
Влияющий фактор — колебание курса валют. По этой причине «подешевление» является относительным понятием, считает доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

«Если доллар растет, то априори при неизменной цене вещь дешевеет, и наоборот», — говорит она.

Уменьшиться в цене могут товары, которые летом традиционно пользуются наименьшим спросом, например, шубы из натурального меха, зимняя одежда и обувь, оборудование для отопления, теплые полы, зимние шины, говорит эксперт. Федюкович указала на то, что стоимость некоторых из них может и не снижаться, однако в таком случае они попадут под скидки.
Также доцент упомянула продовольственные товары: «молочка», яйца, кофе, шоколадная продукция, в том числе конфеты. На эти продукты, по ее словам, цены в ближайшие месяцы могут снизиться из-за привычного в это время низкого спроса.
Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина в вопросе понижения цен делает ставки на молочную продукцию.
Кроме того, эксперты ожидают снижения цен на сезонные овощи и фрукты к началу плодоовощного сезона.
Специалисты считают, что временно дешеветь могут не только отдельные товары повседневного спроса, но и товары премиум-класса, однако лишь благодаря разовым акциям и скидкам.
Ранее «Рамблер» сообщал, в России изменились цены на ряд продуктов, в частности на яйца, сахар и подсолнечное масло. Данные приводит Росстат.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Росстат
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