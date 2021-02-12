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Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2» 

Лера Букина 2 часа назад
Работы по строительству газопровода «Северный поток-2», которые ранее были прерваны в связи с плохими погодными условиями, будут возобновлены на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel.

«Непогода остановила «Северный поток-2» лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — цитирует ТАСС немецкое издание.

ЕС признал неспособность помешать строительству «Северного потока-2»
Представители министерств ФРГ, ЕС и эксперты по трансатлантическим отношениям ведут переговоры с США по Nord Stream 2.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в «Газпроме» планируют завершить работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в водах Дании в апреле.
Экономика , Видео , Газпром , ЕС , ИТАР-ТАСС
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