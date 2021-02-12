«Непогода остановила «Северный поток-2» лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — цитирует ТАСС немецкое издание.