Работы по строительству газопровода «Северный поток-2», которые ранее были прерваны в связи с плохими погодными условиями, будут возобновлены на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel.
«Непогода остановила «Северный поток-2» лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — цитирует ТАСС немецкое издание.
Представители министерств ФРГ, ЕС и эксперты по трансатлантическим отношениям ведут переговоры с США по Nord Stream 2.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в «Газпроме» планируют завершить работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в водах Дании в апреле.