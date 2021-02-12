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В Кремле назвали ситуацию со снижением доходов граждан напряженной 

Лера Букина 45 минут назад
В Кремле назвали ситуацию со снижением доходов граждан напряженной
Фото: РИА Новости
Падение реальных располагаемых доходов населения демонстрирует необходимость последующей скоординированной работы, в процессе которой уже находятся власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», — сказал он.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года сократились, по предварительной оценке, на 3,5%.
Песков обратил внимание на то, что президент неоднократно заявлял, что главная задача властей — купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, приводящих к падению уровня жизни.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме исключили введение системы базового минимального дохода по примеру других стран.
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Экономика , Личный счет , Дмитрий Песков , Госдума
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