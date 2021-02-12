В Кремле назвали ситуацию со снижением доходов граждан напряженной 

Падение реальных располагаемых доходов населения демонстрирует необходимость последующей скоординированной работы, в процессе которой уже находятся власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», — сказал он.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года сократились, по предварительной оценке, на 3,5%.
Песков обратил внимание на то, что президент неоднократно заявлял, что главная задача властей — купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, приводящих к падению уровня жизни.