Внебюджетные фонды ожидает масштабная реформа, заявили «Известиям» источники, близкие к правительству. И дело коснется не только объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда соцстрахования (ФСС). Некоторые эксперты не исключают того, что в новую структуру может быть подключен и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Целью объединения является создание полноценного «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов.

Объединение фондов подразумевает оптимизацию взаимоотношений между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота, говорит завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова. По ее словам, нововведение поможет гражданам не предоставлять большое количество документов для того, чтобы получить те или иные услуги.

Назначение Андрея Кигима главой ПФР стало поводом для обсуждения объединения ПФР и ФСС. Объединение структур сократит издержки обоих фондов, что в условиях огромной бюджетной дыры ПФР очень важно, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Александр Сафонов. Один из экспертов дал оценку оптимизации бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР. Так, она может составить не менее 50 млрд рублей в год, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ