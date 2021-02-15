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Аграрии заявили о сложностях с подготовкой к посевной 

Лера Букина 1 час назад
Аграрии заявили о сложностях с подготовкой к посевной
Фото: РИА Новости
Сельхозпроизводители ряда регионов не могут закупить минеральные удобрения. Речь идет о Красноярском крае, Амурской, Тульской, Челябинской областях и Карачаево-Черкесии. Вопрос обсуждался на совещании у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова 11 февраля, заявил «Коммерсанту» участник встречи.
Он утверждает, что поставщики отказывают фермерам заключать контракты на март, ссылаясь на то, что производители удобрений не подтверждают объемы и стоимость. В итоге в Амурской области не хватает около 66% из запланированных к покупке удобрений, в Красноярском крае — примерно 25%, поясняет собеседник газеты.
В Минсельхозе рассказали о том, что к ним поступали обращения регионов и отраслевых союзов по вопросам роста цен, а также отсутствия удобрений в свободной реализации. Дефицит удобрений может способствовать снижению урожая зерновых, предупреждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) отмечает, что при планировании поставок на весенний сев исходили из потребности в объеме 3,8 млн тонн, и лишь 11 февраля было получено от Минсельхоза уведомление о ее повышении до 4,5 млн тонн. Там также заявили, что «поставки минудобрений в регионы продолжаются, и дефицита не предвидится». Как считают в ассоциации, столкнулись с вопросами те аграрии, которые не контрактовались заблаговременно и пытаются закупить удобрения накануне сева, причем с доставкой в течение двух оставшихся недель февраля.
Ситуация не является столь критичной для России, считает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Он объяснил это тем, что максимальная стоимость зерновых и масличных в первой половине сезона позволили большинству сельхозпроизводителей законтрактовать удобрения заранее.
В связи с девальвацией рубля повышение стоимости удобрений, семян и средств защиты растений будет ярко выраженной, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России хотят разрешить продажи сельхозтоваров на своей земле.
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Комментарии 2
Экономика , Игорь Павенский , Джамбулат Хатуов , Андрей Сизов , Аркадий Злочевский , Минсельхоз
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