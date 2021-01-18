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В России хотят разрешить продажи сельхозтоваров на своей земле 

Лера Букина 1 час назад
Фермерам предложили разрешить продажу продукции на своей земле
Фото: ТАСС
В Минсельхозе предлагают разрешить крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам разрешить организацию продажи собственной продукции на своей земле, пишут «Известия». Министерство предлагает внести изменения в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие законодательные акты.
Как заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства, вопрос был поднят фермерами. Президент РФ в июне 2020 года поручил правительству рассмотреть данный вопрос. Документ планируется внести в Госдуму в июле 2021 года, сообщил источник издания в Минсельхозе.
По словам главы профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам, члена фракции КПРФ Владимира Кашина, данное разрешение должно появиться на законодательном уровне.

«Хотя я бы при этом отметил, что, давая такое разрешение, должен остаться государственный контроль за качеством этой продукции, чтобы не допустить, например, отравлений и сбыта испорченного товара», — подчеркнул он.

Кашин считает, что покупатель должен быть уверен, что данная продукция прошла все необходимые для реализации сертификации.
По словам первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, предложение Минсельхоза запоздало. Он считает, что инициативу нужно было принять давно, учитывая пандемию коронавируса.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал законопроект. Он считает, что сегодня существует необходимость вернуть рынки и дать возможность торговать на них всем, кто производит собственную продукцию, без каких-либо ограничений. Такое решение, по его словам, будет стимулировать развитие и сельского хозяйства, и внутреннего спроса.
По мнению владельца крестьянского хозяйства Владислава Хаустова, сельское население, особенно в текущих экономических условиях, новому закону будет радо. По его мнению, данное нововведение поможет развитию конкуренции, а население будет делать выбор в пользу экологически чистой продукции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский агросектор за 11 месяцев 2020 года продемонстрировал отрицательную динамику. Однако, как пояснил Минэкономразвития, падение замедлилось.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Владимир Кашин , Ярослав Нилов , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Минэкономразвития , Минсельхоз , газета "Известия"
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