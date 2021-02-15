«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока-2» 

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После приостановки строительства на неделю из-за штормов на Балтике трубоукладчик «Фортуна» снова начал укладку трубы газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов.

«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля после приостановки из-за санкций США чуть более года назад. С 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился из-за ухудшения погодных условий на Балтике.

Строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании планируется закончить до конца апреля 2021 года.