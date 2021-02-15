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«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока-2» 

Лера Букина 1 час назад
«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока-2»
Фото: globallookpress.com
После приостановки строительства на неделю из-за штормов на Балтике трубоукладчик «Фортуна» снова начал укладку трубы газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов.
«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля после приостановки из-за санкций США чуть более года назад. С 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился из-за ухудшения погодных условий на Балтике.
Строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании планируется закончить до конца апреля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, несмотря на противодействие США, европейско-российский проект «Северный поток — 2» завершен более чем на 95%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
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Экономика , Александр Новак , Интерфакс
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